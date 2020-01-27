Роналду и Фигу отреагировали на гибель Коби Брайанта одинаковыми сообщениями

Звёзды португальского футбола Криштиану Роналду и Луиш Фигу одинаково отреагировали на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.



«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Посылаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», — написал нападающий в своём «твиттере».



Спустя несколько часов аналогичное сообщение появилось в аккаунте экс-полузащитника. Единственным отличием между постами Роналду и Фигу стали прикреплённые изображения – Криштиану опубликовал чёрно-белый снимок Брайанта с баскетбольным мячом, а Луиш – совместную фотографию с Коби.



Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой Коби и его достижения будут помнить вечно.