Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду и Фигу отреагировали на гибель Коби Брайанта одинаковыми сообщениями

Роналду и Фигу отреагировали на гибель Коби Брайанта одинаковыми сообщениями
Футбол / Италия 0

Звёзды португальского футбола Криштиану Роналду и Луиш Фигу одинаково отреагировали на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Посылаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», — написал нападающий в своём «твиттере».

Спустя несколько часов аналогичное сообщение появилось в аккаунте экс-полузащитника. Единственным отличием между постами Роналду и Фигу стали прикреплённые изображения – Криштиану опубликовал чёрно-белый снимок Брайанта с баскетбольным мячом, а Луиш – совместную фотографию с Коби.

Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой
Коби и его достижения будут помнить вечно.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020