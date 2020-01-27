Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой

26 января 2020 года – чёрный день не только для баскетбола, но и всего мира спорта в целом. Погиб легендарный Коби Брайант. Он разбился на вертолёте в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса. Коби ушёл из жизни в 41-летнем возрасте… Шок и нежелание верить в случившееся — самая распространённая реакция на эту трагическую информацию. К сожалению, новость о смерти Коби оказалась не кошмарным сном или чьей-то злой шуткой, а горькой реальностью. Брайанта нет в живых, но его наследие будет жить вечно. Он изменил баскетбол. Целое поколение людей по всему миру заболело этой игрой, наблюдая за Чёрной Мамбой.

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Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии. В 6-летнем возрасте он с семьёй переехал в Италию, где его отец Джо Брайант выступал за местные клубы. Брайант признавался, что подумывал о карьере футболиста, но в возрасте 13 лет всё-таки вернулся в США и посвятил жизнь баскетболу.



Коби успешно выступал за школу Лауэр Мерион. В 1996 году Коби выставляется на драфт НБА, минуя NCAA. Под 13-м пиком его выбирают «Шарлотт Хорнетс» и сразу обменивают в «Лос-Анджелес Лейкерс». Так был дан старт выдающейся карьеры игрока. Для осознания величия Брайанта просто следует посмотреть на список его главных достижений за карьеру.

— 5-кратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)

— MVP НБА (2008)

— MVP финала НБА (2010)

— 18-кратный участник Матча звёзд НБА (1998, 2000–2016)

— MVP Матча звёзд НБА (2002, 2007, 2009, 2011)

— 11 попаданий в первую сборную сезона НБА (2002–2004, 2006–2013)

— 2 попадания во вторую сборную сезона (2000–2001)

— 2 попадания в третью сборную сезона (1999, 2005)

— 9 попаданий в первую сборную по защите (2000, 2003–2004, 2006–2011)

— 3 попадания во вторую сборную по защите (2001–2002, 2012)

— победитель конкурса данков на Матче звёзд НБА (1997)

— двукратный лучший скорер НБА (2006–2007)

— двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012)

Знаковые числа в карьере Коби

18 — Коби Брайант 18 раз подряд был выбран для участия в Матче звёзд НБА (в 1999 году матч не проводился из-за локаута), что является рекордом в истории НБА.



20 — Брайант провёл 20 сезонов в «Лейкерс». Только Дирк Новицки, который отыграл 21 сезон за «Даллас Маверикс», дольше выступал в форме одного клуба.



25 — Коби выдал 25 матчей с результативностью 50+ очков. Только Уилт Чемберлен (118) и Майкл Джордан (31) сделали это больше раз.



60 — Коби набрал 60 очков в последней игре карьеры против «Юта Джаз» (101:96), когда ему было 37 лет.



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81 — «Лейкерс» обыграли «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, Брайант набрал 81 очко. Только Уилт Чемберлен (100 очков в 1962 году) показывал более высокую результативность в матче НБА.



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5640 — 5640 очков Брайанта в плей-офф НБА являются четвёртым по величине показателем в истории НБА после Леброна Джеймса (6911), Майкла Джордана (5987) и Карима Абдул-Джаббара (5762).



33 643 — Брайант набрал 33 643 очка за карьеру в НБА. Это четвёртый результат в истории после Карима Абдул-Джаббара (38 387), Карла Мэлоуна (36 928) и Леброна Джеймса (33 655), который по злосчастной иронии судьбы обогнал Брайанта в день его смерти.



Именно Леброну посвящена последняя запись в «твиттере» Брайанта.



Джеймс в форме «Лейкерс» превзошёл достижении Коби в его родной Филадельфии. Брайант специально не полетел на эту игру, чтобы всё внимание досталось Леброну.



Леброн расплакался, узнав о смерти Коби Брайанта. Эта новость застала Джеймса в аэропорту.

Весь мир спорта скорбит по Коби. Главный тренер «Клипперс» Док Риверс тоже не смог сдержать слезы.



«Это огромная потеря. Я смотрю на молодых игроков. Они очень переживают, хотя даже не знали Коби. Это показывает, каким сильным было его влияние, как он впечатлял людей. Это шок. Он ещё так много должен был сделать», – сказал Риверс.

Легендарный Карим Абдул-Джаббар считает, что влияние Брайанта выходит далеко за рамки спорта.



«Большинство людей запомнят Коби как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Но я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен», — написал Абдул-Джаббар в «Твиттере».

Брайант действительно больше, чем спортсмен. Его имя известно большинству людей, которые вообще не интересуются спортом, и баскетболом в частности. После завершения баскетбольной карьеры Коби проявил себя в других областях. Он получил «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол». У Брайанта было ещё множество нереализованных проектов в области медиа…

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О значимости фигуры Коби говорит один простой факт: из обращения выведены целых два его номера в «Лейкерс». Брайант провёл первую половину карьеры под №8, вторую – под №24. Больше никто подобной почести в одной команде не удостаивался.



Символично, что цифры 24 и 8 — очень важны в баскетболе. Команды НБА во время игрового для провели трогательную акцию в честь Коби. После стартового вбрасывания одна команда просто ничего не делала 24 секунды, совершив нарушение правила, обязывающего атакующую команду бросить по кольцу в течение 24 секунд. Вторая нарушила правило 8 секунд, за которые нужно вывести мяч со своей половины.

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Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре и ещё 7 человек. Джианна подавала большие надежды и могла стать великой баскетболисткой. Вертолет направлялся в аэропорт Сан-Габриэль в Эль-Монте, где должен был состояться матч дочери Коби. Также внутри находилась ещё одна девочка, выступавшая в команде с Джианной, её отец и ещё 5 человек.



«Всё ещё не могу поверить», — так отреагировал на новость о смерти Коби его друг, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт.

Принять смерть Коби действительно сложно. Хочется, чтобы эта новость оказалась каким-то фейком. К сожалению, это правда, и остаётся лишь сказать: «Покойся с миром, Коби. Тебя будут помнить вечно».