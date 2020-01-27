Бояринцев назначен старшим тренером «КАМАЗа»

Бывший главный тренер ивановского «Текстильщика» Денис Бояринцев вошёл в штаб «КАМАЗа», сообщается на официальном сайте клуба из Набережных Челнов.



Специалист был назначен старшим тренером команды. Условия контракта не разглашаются.



Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. В первом сезоне под его руководством ивановский клуб финишировал на втором месте в первенстве ПФЛ в зоне «Запад». В следующем сезоне команда заняла первое место и завоевала путёвку в ФНЛ. В декабре прошлого года специалист подал в отставку. В бытность футболистом Бояринцев защищал цвета «Рубина», «Спартака», «Шинника», «Сатурна», «Томи», «Торпедо» и ряда других клубов. В качестве тренера работал также в «Торпедо» и «Носте».



«КАМАЗ», набрав 32 очка в 17 турах, занимает четвёртое место в таблице ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».

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