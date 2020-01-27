«Рома» арендовала защитника «Аталанты»
Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешёл в «Рому» на правах аренды, Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.
Арендное соглашение 21-летнего бразильского футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года. В соглашении прописана опция обязательного выкупа игрока в случае достижения определённых спортивных целей. В данном случае римляне должны будут выкупить трансфер Ибаньеса за € 8 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. «Рома» сможет заключить с защитником контракт, рассчитанный до 2024 года. Кроме того, «Аталанта» получит 10% от суммы будущей продажи Ибаньеса в другой клуб.
Фото: Официальный сайт «Ромы»
В текущем сезоне Ибаньес принял участие в 1 матче в составе «Аталанты», однако не сумел отметиться результативными действиями.
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