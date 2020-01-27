Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Я ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке» и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству красно-белых. Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», — приводит слова Мижигурскиса сайт телеканала «Матч ТВ».
Рассказов выступает в составе «Спартака» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел. С 2017 года Рассказов играет в составе молодёжной сборной России. «Спартак» набрал в 19 матчах 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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