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Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Футбол / РПЛ 0

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.

«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Я ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке» и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству красно-белых. Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», — приводит слова Мижигурскиса сайт телеканала «Матч ТВ».

Рассказов выступает в составе «Спартака» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел. С 2017 года Рассказов играет в составе молодёжной сборной России. «Спартак» набрал в 19 матчах 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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