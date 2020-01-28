Президент УЕФА: всегда поражало, как твёрдо Брайант придерживался позиции против расизма

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.



«Я не знал Брайанта лично, но меня всегда поражало то, как он твёрдо придерживался своей позиции против расизма и не отклонялся от неё. Это сделало его настоящим примером для других звёзд спорта. Невозможно осмыслить горе, которое сейчас испытывает его семья. Мир спорта объединяется в их поддержке», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.



Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 — подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби, но «Милан» от них не откажется