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Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби, но «Милан» от них не откажется

Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби, но «Милан» от них не откажется
Футбол / Италия 0

Между «Миланом» и Серией А возникли разногласия по поводу акции в память о погибшем легендарном баскетболисте Коби Брайанте, которую планировалось провести в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино».

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia, лига выступила против инициативы россонери выйти на поле в траурных повязках в память об ушедшем из жизни экс-спортсмене. Причины такой позиции неизвестны.

Утверждается, что «Милан» намерен игнорировать Серию А и планирует провести запланированную акцию.

Матч «Милан» – «Торино» состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта.

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Дело дошло до того, что аккаунты разгорячившихся дамочек банит «Твиттер», а болельщики призывают их образумиться.
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