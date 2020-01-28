Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби, но «Милан» от них не откажется

Между «Миланом» и Серией А возникли разногласия по поводу акции в память о погибшем легендарном баскетболисте Коби Брайанте, которую планировалось провести в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино».



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia, лига выступила против инициативы россонери выйти на поле в траурных повязках в память об ушедшем из жизни экс-спортсмене. Причины такой позиции неизвестны.



Утверждается, что «Милан» намерен игнорировать Серию А и планирует провести запланированную акцию.



Матч «Милан» – «Торино» состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта.