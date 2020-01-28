Жена Кокорина сообщила, что игрок переведён в «Зенит-2» за отказ уйти в «Сочи»

Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в своём «инстаграме» рассказала об итогах трансферной саги с переходом игрока в «Сочи».



«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. В данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в ФК «Сочи», руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — написала Дарья.



Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба.

Уткин сообщил, что Кокорин получает по контракту с «Зенитом» 20 тыс. рублей в месяц