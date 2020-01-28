«Фламенго» выкупил трансфер Габигола у «Интера»

«Фламенго» на официальном сайте объявил о выкупе прав на бразильского нападающего миланского «Интера» Габриэла Барбозу по прозвищу Габигол.

Сумма трансфера составила € 17 млн. Футболист заключил с бразильским клубом соглашение, которое будет действовать до 31 декабря 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал за «Фламенго» на правах аренды. В чемпионате Бразилии он принял участие в 29 матчах (все — в основном составе), в которых стал автором 25 забитых мячей (пять — с пенальти), отдал восемь результативных передач, а также получил 12 жёлтых и одну красную карточку.

В минувшем сезоне «Фламенго» стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, в финальном матче которого с «Ривер Плейт» (2:1) Габигол забил два мяча.