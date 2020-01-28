Н'Жье получил травму в контрольном матче с «Лехией»
Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье получил повреждение в контрольном матче с польской «Лехией» (0:2), сообщается в «твиттере» бело-голубых.
Футболист был заменён из-за травмы на 72-й минуте. В ближайшее время форвард пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.
Н'Жье перешёл в «Динамо» летом 2019 года из марсельского «Олимпика». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 26-летний камерунский нападающий принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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