Сёмин: иск к Геркусу — не мой вопрос. Доволен, что мы стали чемпионами

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал исковое заявление, поданное «железнодорожниками» к бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.

«Это не мой вопрос – я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нёс. Я был в чём-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас. Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.