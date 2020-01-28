Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции с «Сент-Этьеном»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном». Встреча состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьее. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.
В число 11 футболистов монегасков, кому предстоит выйти на поле с первых минут, попал российский полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне Головин в 19 матчах чемпионата Франции забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Состав «Монако»: Леком, Бадьяшиль, Загре, Агилар, Жорже, Жемерсон, Кейта Бальде, Головин, Мартинш, Адриен, Бен-Йеддер.
Напомним, в 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на выезде обыграл «Сен-Приве Сен-Илере» со счётом 3:1, а «Сент-Этьен» одержал победу в матче с «Парижем» (3:2).
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