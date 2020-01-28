Лукаку: предпочёл «Интер» «Ювентусу»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признался, что минувшим летом мог перейти в «Ювентус», однако выбрал миланскую команду.



«Летом я знал, что уйду из «Манчестер Юнайтед». Я мог перейти в «Ювентус» или в «Интер». Я хотел присоединиться к миланскому клубу. Когда агент сказал мне о трансфере, я был очень рад.



Мы не можем позволить себе никаких ошибок в конце сезона. Наша команда сильна, но сейчас нам нельзя забегать вперёд. Конте знает, что нужно для победы. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Лукаку Sky Sports.



В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 21 матче итальянской Серии А и забил 14 голов. «Интер» набрал в 21 матче 48 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Лукаку назвал причины ухода из «Манчестер Юнайтед»