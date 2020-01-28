«Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо

Московский «Спартак» интересуется буркинийским нападающим тунисского «Клуб Африкэн» Бассиру Компаоре, утверждает African.info со ссылкой на Mosaique FM.

По данным источника, российский клуб следит за футболистом, но пока что не делал официального предложения по его трансферу. Форвардом интересуются ещё несколько европейских клубов.

21-летний Компаоре выступает за «Клуб Африкэн» с сентября 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах чемпионата Туниса, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с тунисским клубом действует до лета 2021 года. В составе сборной Буркина-Фасо Кампаоре принял участие в двух матчах, но голов не забивал.