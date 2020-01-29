Мустафи удалось избежать серьёзной травмы в матче с «Борнмутом»

27-летний немецкий защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи избежал серьёзной травмы в игре 4-го раунда Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1), сообщает Sky Sports.

На 58-й минуте игры Мустафи столкнулся с вратарём «Арсенала» Дамианом Мартинесом и не смог продолжить игру. После столкновения игрока унесли с поля на носилках. Однако опасения врачей касательно разрыва связок не подтвердились. После проведённого медицинского обследования стало известно, что защитник неудачно подвернул лодыжку, избежав повреждения связок. Скорее всего, восстановление Шкодрана займёт несколько недель.



Шкодран Мустафи перешёл в «Арсенал» из испанской «Валенсии» в 2016 году. В текущем сезоне 27-летний немецкий защитник провёл за команду 12 матчей.