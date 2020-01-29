Розыгрыш мяча и трёх книг с автографами Тихонова и Аленичева

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается футбольный мяч с автографом бывшего нападающего «Спартака» Андрея Тихонова. Также разыгрываются три книги о «Кубке Легенд» с автографами экс-полузащитника красно-белых Дмитрия Аленичева.

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год, а также в 2011 году. В составе московского клуба он восемь раз становился чемпионом России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. Входил в тренерский штаб красно-белых в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.

Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год. С клубом он четырежды становился чемпионом России. Являлся главным тренером красно-белых с 2015 по 2016 год.