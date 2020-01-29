Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят € 75 млн

Стали известны подробности трансфера нападающего Эрлинга Холанда в дортмундскую «Боруссию», сообщает Bild.

По информации источника, в контракте 19-летнего форварда прописаны отступные в размере € 75 млн. Данный пункт может быть активирован только в начале 2021 года после открытия зимнего трансферного окна. Напомним, нападающий перешёл в «Боруссию» Д из «Ред Булл Зальцбург» в декабре прошлого года за € 20 млн.

На счету 19-летнего форварда стало пять забитых мячей в двух играх, на которые ему потребовалось всего 59 минут (в обеих играх выходил на замену), что является рекордом для Бундеслиги. Также он стал первым игроком чемпионата Германии, который забил пять мячей в своих первых двух играх.

Дортмундская «Боруссия» занимает четвёртое место в немецкой Бундеслиге, набрав 36 очков в 19 турах.