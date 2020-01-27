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Азар не сыграет в мадридском дерби

Азар не сыграет в мадридском дерби
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Эден Азар не примет участия в матче 22-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», сообщает AS.

По информации источника, 29-летний бельгийский футболист не успеет полностью восстановиться к матчу после травмы ноги, из-за которой форвард не выступал с 26 ноября 2019 года. На прошлой неделе Азар вернулся к тренировкам с мячом, однако пока бельгиец занимается по индивидуальной программе. Медицинский штаб «Реала» рассчитывает подготовить Азара к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 26 февраля.

Матч 22-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» состоится 1 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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