Перес убедил Зидана отказаться от трансфера Погба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес убедил главного тренера команды Зинедина Зидана отказаться от покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

Также доверие к 26-летнему хавбеку начинают терять и в самом манкунианском клубе. На «Олд Траффорд» разочарованы тем, что француз никак не может восстановиться после травмы, которую он получил ещё в сентябре прошлого года. Ввиду этого отмечается, что шансы «Ювентуса» вернуть игрока следующим летом увеличиваются.

В текущем сезоне Погба принял участие в 8 матчах. На его счету 2 результативные передачи. В начале января полузащитник перенёс операцию на травмированной лодыжке. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 100 млн.