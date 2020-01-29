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Перес убедил Зидана отказаться от трансфера Погба

Перес убедил Зидана отказаться от трансфера Погба
Футбол / Англия 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес убедил главного тренера команды Зинедина Зидана отказаться от покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

Также доверие к 26-летнему хавбеку начинают терять и в самом манкунианском клубе. На «Олд Траффорд» разочарованы тем, что француз никак не может восстановиться после травмы, которую он получил ещё в сентябре прошлого года. Ввиду этого отмечается, что шансы «Ювентуса» вернуть игрока следующим летом увеличиваются.

В текущем сезоне Погба принял участие в 8 матчах. На его счету 2 результативные передачи. В начале января полузащитник перенёс операцию на травмированной лодыжке. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 100 млн.

Перес: не знаю, кто такой Погба
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