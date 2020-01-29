«Спартак» получил опцию последующего выкупа Соболева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал переход форварда команды Александра Соболева в «Спартак».
«Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Ещё раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», — цитирует Фетисова официальный сайт «Крыльев Советов».
В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету 22-летнего нападающего 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.
- 29 января 2020
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