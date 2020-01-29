«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили об уходе форварда Александра Соболева в «Спартак».
«Между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак» достигнута договорённость о переходе нападающего самарского клуба Александра Соболева в московский «Спартак». В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведёт весеннюю часть чемпионата-2019/2020», — говорится в заявлении самарского клуба.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету 22-летнего нападающего 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых после 19 туров 22 очка. «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место. Лидирует в чемпионате «Зенит», в активе которого 45 очков.
- 29 января 2020
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