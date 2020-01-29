«Челси», «Вест Хэм» и «Рединг» проявляют интерес к россиянке Карповой
Нападающая «Севильи» и сборной России Надежда Карпова может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, интерес к 24-летней футболистке проявляют «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединг». Агент Карповой сообщил, что сама нападающая предпочитает присоединиться к «Челси» в летнее трансферное окно.
Карпова перешла в «Севилью» из «Валенсии» в 2018 году. В нынешнем сезоне нападающая забила 4 гола за «Севилью». Кроме того, Карпова приняла участие в 8 матчах за национальную команду России, а также играла за сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году.
Женская команда «Севильи» набрала в 17 матчах 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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