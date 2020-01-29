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«Валенсия» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв в серии пенальти «Культураль Леонесу»

«Валенсия» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв в серии пенальти «Культураль Леонесу»
Футбол / Испания 0

«Валенсия» обыграла «Культураль Леонесу» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Рейно де Леон» в Леоне. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев участия во встрече не принимал из-за травма задней поверхности бедра.

За 120 минут матча представитель Примеры нанёс всего два удара в створ ворот команды, которая представляет третий по силе дивизион Испании. Серию пенальти «Валенсия» выиграла со счётом 4:2.

В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» в гостях обыграл «Райо Вальекано». Встреча проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0 в пользу «жёлтой субмарины».

Кубок Испании. 1/8 финала
29 января 2020, среда. 21:00 МСК
Культураль Леонеса
Леон
Окончен
0 : 0
2 : 4
Валенсия
Валенсия
Кубок Испании. 1/8 финала
29 января 2020, среда. 21:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Niño Rodriguez – 83'   0:2 Касорла – 85'
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