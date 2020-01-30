«Краснодар» продал Татаева в «Младу-Болеслав»
Защитник «Краснодара» Алексей Татаев продолжит карьеру в чемпионате Чехии, сообщается в официальном «твиттере» российской команды.
«Млада-Болеслав» выкупил трансфер воспитанника академии краснодарского клуба, и игрок на постоянной основе перешёл в чешскую команду.
«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Алексея за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей карьере!», — сообщается в заявлении клуба.
Алексей Татаев принял участие в 12 матчах чемпионата Чехии в текущем сезоне. Российский защитник забил один гол и не отметился результативными передачами.
«Млада-Болеслав» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, набрав 32 очка в 20 турах. От первого места клуб отстаёт на 22 очка.
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