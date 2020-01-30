Кононов вошёл в список из 32 претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возглавить национальную команду.



Как сообщает Azerisport, в ходе состоявшегося 28 января брифинга исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что был составлен расширенный список из 32 претендентов на пост главного тренера сборной страны. По информации источника, одним из них оказался Кононов.



Сам белорусский специалист отказался комментировать эту информацию, сказав следующее: «Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю».



Кононов покинул «Спартак» в сентябре прошлого года и с тех пор пребывает без клуба. Ранее он работал в «Карпатах», «Севастополе», «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».

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