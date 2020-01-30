Веллитон рассказал о сорвавшемся переходе из «Спартака» в «Ливерпуль»

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон, ныне выступающий в ОАЭ за «Аль-Васл», рассказал о несостоявшемся переходе в один из ведущих клубов Англии.
«Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось.
Что за клуб делал «Спартаку» предложение? «Ливерпуль». Это был то ли 2009, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством «Спартака». Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя», — приводит слова Веллитона Sport24.
Веллитон защищал цвета «Спартака» с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром первенства.
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