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Федун прокомментировал слова Веллитона о сорвавшемся переходе из «Спартака» в «Ливерпуль»

Федун прокомментировал слова Веллитона о сорвавшем
Федун прокомментировал слова Веллитона о сорвавшемся переходе из «Спартака» в «Ливерпуль»
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал высказывание бывшего нападающего клуба Веллитона о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

«Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка (от «Шахтёра». — Прим. «Чемпионата») и из «Рубина». Но, естественно, туда мы его не продали. Про «Ливерпуль» не знаю, тут сказать нечего», — приводит слова Федуна Sport24.

Веллитон защищал цвета «Спартака» с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром первенства.

В настоящее время 33-летний бразилец выступает в Объединённых Арабских Эмиратах за клуб «Аль-Васл». В ходе своей карьеры форвард также играл за «Гояс», «Итуано», «Гремио», «Сан-Паулу», «Сельту», «Мерсин Идманюрду», «Кайсериспор» и «Шарджа».

Веллитон рассказал о сорвавшемся переходе из «Спартака» в «Ливерпуль»
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