«Рома» договорилась с «Барселоной» об аренде форварда Переса
Форвард «Барселоны» Карлес Перес продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Сообщается, что итальянский клуб взял игрока в аренду с обязательным выкупом 21-летнего футболиста за € 11 млн. Также сделка предусматривает наличие бонусов, которые могут достигнуть € 4 млн. Сама сумма аренды составляет € 1 млн. Контракт Переса с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Перес принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
«Барселона» набрала 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Рома» — на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А с 39 очками в активе в 21 туре.
«Рома» договорилась с «Барселоной» о трансфере форварда Переса
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