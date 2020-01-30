Паулиньо признался, что думал об отъезде из Китая из-за коронавируса

Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, известный по выступлениям в Европе за «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселону», признался, что думал об отъезде из страны из-за коронавируса.



«Я думал о том, чтобы покинуть Китай из-за коронавируса. Особенно это касается моей семьи, но затем нас заверили, что нам не стоит переживать. Мы в порядке. Нам сказали постараться как можно меньше выходить из дома.



Что касается команды, мы не играем в чемпионате Китая, но будем участвовать в азиатской Лиге чемпионов, так что тренировки проходят каждый день. Мы будем играть в Корее, Японии и Малайзии», — приводит слова Паулиньо Mundo Deportivo.



Паулиньо выступает за «Гуанчжоу Эвергранд» с 2018 года, а ранее защищал его цвета с 2015 по 2017 год. С 2011 года 31-летний хавбек вызывается в сборную Бразилии.