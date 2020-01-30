Экс-игрок «Реала» Гранеро объяснил переход в клуб из третьего дивизиона Испании

Новичок «Марбельи» полузащитник Эстебан Гранеро, известный по игре за мадридский «Реал», объяснил решение присоединиться к клубу из третьего дивизиона Испании после двух с половиной сезонов в «Эспаньоле».
«Я сделал этот шаг, потому что это лучшее решение для всех, учитывая обстоятельства. Для меня это грустный день, потому что «Эспаньол» значил для меня всё на протяжении двух с половиной лет. У меня осталось чувство незаконченного дела, поскольку я взял на себя обязанность помогать команде в хорошие и плохие времена. Однако я уверен, что мои партнёры выполнят задачу и сохранят для клуба прописку в Примере.
Что касается перехода в «Марбелью», родители всегда учили меня подвергать сомнению устоявшиеся нормы. Учитывая реалии современного футбола, было бы логичнее отправиться в арабскую страну на более выгодных условиях, но тогда я пошёл бы против своих чувств. Я принял это решение с полным осознанием», — цитирует Гранеро Mundo Deportivo.
- 30 января 2020
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