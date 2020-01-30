L’Équipe: Кавани останется в «ПСЖ» до конца этого сезона

Нападающий Эдинсон Кавани продолжит выступать за «Пари Сен-Жермен» до окончания контракта, который рассчитан до 30 июня 2020 года, сообщает L’Équipe.

Кавани был близок к переходу в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться о трансфере с парижанами. «ПСЖ» хотел выручить с продажи 32-летнего футболиста € 20 млн.

«Матрасники» предлагали за Эдинсона € 10 млн и € 15 млн. Оба предложения были отвергнуты «ПСЖ». «Атлетико» надеялся сделать улучшенное предложение, продав полузащитника Тома Лемара, но клубу не удалось договориться о продаже француза.

В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.