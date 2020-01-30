L’Équipe: Кавани останется в «ПСЖ» до конца этого сезона
Нападающий Эдинсон Кавани продолжит выступать за «Пари Сен-Жермен» до окончания контракта, который рассчитан до 30 июня 2020 года, сообщает L’Équipe.
Кавани был близок к переходу в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться о трансфере с парижанами. «ПСЖ» хотел выручить с продажи 32-летнего футболиста € 20 млн.
«Матрасники» предлагали за Эдинсона € 10 млн и € 15 млн. Оба предложения были отвергнуты «ПСЖ». «Атлетико» надеялся сделать улучшенное предложение, продав полузащитника Тома Лемара, но клубу не удалось договориться о продаже француза.
В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.
«ПСЖ» не даёт играть Кавани и отказывается его продавать
Эдинсона ждут в «Атлетико», но парижане против. Летом у форварда заканчивается контракт.
Читайте также
- 30 января 2020
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:41
Партнерский контент