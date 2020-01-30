ЦСКА заинтересовался Лашальтом, на которого претендует «Спартак»
Полузащитник «Милана» Диего Лашальт, который проводит текущий сезон на правах аренды в «Торино», имеет два варианта для продолжения карьеры в России. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Согласно информации источника, вслед за «Спартаком» 26-летним хавбеком заинтересовался ЦСКА.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые хотели заполучить его летом 2018 года. Появлялась также информация о возможном переходе Диего в петербургский клуб летом 2019 года.
В нынешнем сезоне Лашальт провёл 16 матчей в итальянской Серии А, отметился 1 результативной передачей и получил 3 жёлтые карточки. Контракт уругвайца с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.
«Спартак» может купить хавбека «Милана» Лашальта, которым интересовался «Зенит»
Читайте также
- 30 января 2020
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:41
Партнерский контент