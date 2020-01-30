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ЦСКА заинтересовался Лашальтом, на которого претендует «Спартак»

ЦСКА заинтересовался Лашальтом, на которого претендует «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Милана» Диего Лашальт, который проводит текущий сезон на правах аренды в «Торино», имеет два варианта для продолжения карьеры в России. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, вслед за «Спартаком» 26-летним хавбеком заинтересовался ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые хотели заполучить его летом 2018 года. Появлялась также информация о возможном переходе Диего в петербургский клуб летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Лашальт провёл 16 матчей в итальянской Серии А, отметился 1 результативной передачей и получил 3 жёлтые карточки. Контракт уругвайца с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

«Спартак» может купить хавбека «Милана» Лашальта, которым интересовался «Зенит»
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