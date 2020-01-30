«Крылья Советов» объявили о подписании защитника сборной Алжира Зеффана

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о подписании защитника сборной Алжира Мехди Зеффана.
«Сегодня состав «Крыльев Советов» пополнил защитник сборной Алжира, 27-летний футболист Мехди Зеффан. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», — говорится в заявлении пресс-службы самарского клуба.
Зеффан является воспитанником «Лиона», за первую команду которого он выступал с 2012 по 2015 год и сыграл 24 матча. На его трансфере в «Ренн» клуб заработал € 1 млн. В составе новой команды алжирец сыграл 66 матчей и забил 2 мяча. Летом прошлого года он получил статус свободного агента. С того времени футболист оставался без клуба. В составе сборной Алжира защитник сыграл 15 матчей. На победном для команды Кубке африканских наций он принял участие в 4 матчах, включая финальный с Сенегалом, в котором отыграл 90 минут.
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