Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» объявили о подписании защитника сборной Алжира Зеффана

«Крылья Советов» объявили о подписании защитника сборной Алжира Зеффана
Футбол / РПЛ 0

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о подписании защитника сборной Алжира Мехди Зеффана.

«Сегодня состав «Крыльев Советов» пополнил защитник сборной Алжира, 27-летний футболист Мехди Зеффан. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», — говорится в заявлении пресс-службы самарского клуба.

Зеффан является воспитанником «Лиона», за первую команду которого он выступал с 2012 по 2015 год и сыграл 24 матча. На его трансфере в «Ренн» клуб заработал € 1 млн. В составе новой команды алжирец сыграл 66 матчей и забил 2 мяча. Летом прошлого года он получил статус свободного агента. С того времени футболист оставался без клуба. В составе сборной Алжира защитник сыграл 15 матчей. На победном для команды Кубке африканских наций он принял участие в 4 матчах, включая финальный с Сенегалом, в котором отыграл 90 минут.

«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020