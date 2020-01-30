«Сельта» объявила о подписании Смолова

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о подписании форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

Переход состоялся на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Отмечается, что 29-летний нападающий «железнодорожников» пока не прошёл медицинское обследование.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 29-летнего нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.



В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 18-е место. В активе команды после 21 тура 17 очков. Отставание от «Мальорки», которая находится вне зоны вылета, составляет одно очко.