«Сельта» объявила о подписании Смолова

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о подписании форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.
Переход состоялся на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Отмечается, что 29-летний нападающий «железнодорожников» пока не прошёл медицинское обследование.
В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 29-летнего нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 18-е место. В активе команды после 21 тура 17 очков. Отставание от «Мальорки», которая находится вне зоны вылета, составляет одно очко.
- 30 января 2020
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43