«Ньюкасл» объявил о переходе Роуза
Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз на правах аренды перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В новой команде 29-летний англичанин будет выступать под 28-м номером, сообщает пресс-служба «сорок».
Фото можно посмотреть на странице «Ньюкасла» в «Инстаграме».
Роуз является игроком «Тоттенхэма» с лета 2007 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Дэнни принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и 4 встречах Лиги чемпионов. Защитник записал в свой актив 2 результативные передачи.
«Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В 24 матчах команда Стива Брюса набрала 30 очков.
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