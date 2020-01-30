«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Леганес»

В матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил защитник Клеман Лангле. В начале второго тайма форвард Лионель Месси довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте отличился хавбек каталонцев Артур Рамос. В концовке Месси оформил дубль.

Благодаря этой победе «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. «Леганес» завершил выступление в турнире.

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