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«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Леганес»

«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Леганес»
Футбол / Испания 0

В матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил защитник Клеман Лангле. В начале второго тайма форвард Лионель Месси довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте отличился хавбек каталонцев Артур Рамос. В концовке Месси оформил дубль.

Благодаря этой победе «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. «Леганес» завершил выступление в турнире.

Посмотреть другие результаты матчей Кубка Испании сезона-2019/2020 можно на «Чемпионате».

Кубок Испании. 1/8 финала
30 января 2020, четверг. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Гризманн – 4'   2:0 Лангле – 27'   3:0 Месси – 59'   4:0 Рамос – 77'   5:0 Месси – 89'
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