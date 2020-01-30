«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Леганес»
В матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил защитник Клеман Лангле. В начале второго тайма форвард Лионель Месси довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте отличился хавбек каталонцев Артур Рамос. В концовке Месси оформил дубль.
Благодаря этой победе «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. «Леганес» завершил выступление в турнире.
Посмотреть другие результаты матчей Кубка Испании сезона-2019/2020 можно на «Чемпионате».
Кубок Испании. 1/8 финала
30 января 2020, четверг. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Гризманн – 4' 2:0 Лангле – 27' 3:0 Месси – 59' 4:0 Рамос – 77' 5:0 Месси – 89'
«Барсу» пугает возможная цена за Обамеянга. За Гризманна отдали в два раза больше
Последние трансферные новости и слухи – в нашем обзоре дня.
Читайте также
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
Партнерский контент