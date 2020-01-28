«Барсу» пугает возможная цена за Обамеянга. За Гризманна отдали в два раза больше

«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии



Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.



«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»

«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Шрусбери Таун»/«Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»

«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»

«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Борнмут»/«Арсенал»



Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 2–5 марта.



Самым титулованным клубом в истории турнира на данный момент является лондонский «Арсенал», который становился победителем Кубка Англии 13 раз. Ближайшим конкурентом является «Манчестер Юнайтед» (12). В тройку входят также «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (по 8).

ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна» Кабо



Полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Footmercato.



По информации источника, в услугах 25-летнего французского футболиста заинтересован ЦСКА. Московский клуб уже связался с окружением полузащитника для изучения возможного трансфера. Действующий контракт Кабо с «Лорьяном» истекает в июне 2020 года. Отмечается, что французский игрок не планирует продлевать соглашение. Кабо интересуются также «Анже» и «Метц».



В нынешнем сезоне Кабо принял участие в 23 матчах в составе «Лорьяна», записал на свой счёт 4 гола и сделал 2 результативные передачи. «Лорьян» набрал в 21 матче 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 2.

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«Барселона» всё ещё хочет купить Обамеянга, но опасается, что его цена превысит € 60 млн



«Барселона» по-прежнему надеется приобрести габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает The Telegraph.



По данным источника, каталонский клуб рассчитывает приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но опасается, что цена может превысить € 60 млн из-за поздних переговоров. Обамеянг готов перебраться в «Барселону», но «Арсенал» не хочет его отпускать.



Если «Барселона» не сумеет договориться по трансферу габонца, то клуб попробует приобрести нападающего «Валенсии» Родриго Морено.



В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором 14 забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.

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«Спартак» объявил о продлении контракта с Ребровым



Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Артёмом Ребровым.



Новое соглашение красно-белых с 35-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2020/2021.



Ребров перешёл в «Спартак» из ярославского «Шинника» в 2011 году. За московский клуб голкипер провёл более 100 матчей. В составе красно-белых Артём становился чемпионом России и завоёвывал Суперкубок страны. За сборную России провёл 1 матч в 2015 году.



В нынешнем сезоне Ребров принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, в котором пропустил 2 гола. В Кубке страны игрок также провёл одну встречу, в которой сумел сохранить ворота сухими.

Краневиттер перешёл в «Монтеррей» свободным агентом



«Монтеррей» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.



Подробности соглашения с 26-летним аргентинским футболистом не разглашаются. Отмечается, что к мексиканскому клубу Матиас присоединился на правах свободного агента. Таким образом, «Монтеррей» заполучил игрока бесплатно, в то время как ранее сообщалось, что трансфер будет осуществлён в формате покупки и «Зенит» получит за хавбека € 7 млн.



Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких



ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.



Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора «армейцев» Романа Бабаева по спортивным вопросам.



Братья Березуцкие являются воспитанниками «Торпедо-ЗИЛ», позднее переименованного в «Москву», а в 2010 году прекратившего существование. В ЦСКА Василий и Алексей перешли в 2001 году и защищали цвета клуба вплоть до завершения карьер в 2018 году. В сборную России вызывались с 2003 по 2016 год.



В роли тренеров Березуцкие работали в «Витессе», где с 2018 по 2019 год входили в штаб Леонида Слуцкого. После отставки специалиста они покинули клуб вслед за ним. В настоящее время Слуцкий возглавляет казанский «Рубин».

«Спартак» заключил соглашение с китайским производителем телефонов ZTE



Московский «Спартак» заключил контракт с китайской компанией ZTE, занимающейся производством мобильных телефонов. Об этом было объявлено на сегодняшней пресс-конференции, участие в которой принял генеральный директор клуба Томас Цорн.

«Мы рады, что нашли партнёра, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнёрство продлится и в будущем. Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем – посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



«Смартфоны продаются в России больше 10 лет. В прошлом году мы были на пятом месте среди Android-смартфонов по количеству продаж в России. Мы рады стать партнёром самого титулованного футбольного клуба России. Традиции и инновации могут дополнять друг друга. Мы готовим совместные проекты и для болельщиков «Спартака», и для пользователей ZTE. Я сам болельщик футбола. «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной. Я сам прочувствовал атмосферу на этом стадионе», — сказал генеральный директор ZTE Devices в России Лю Ханьцин.

«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из Уханя



На сайте «Краснодара» пропало упоминание о матче с клубом из Уханя. В клубе прокомментировали это решение.



«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идёт его коррекция», — заявили в пресс-службе «Краснодара» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



Клуб из Краснодара проведёт второй сбор команды с 30 января по 10 февраля в Марбелье. Команда сыграет со шведским «Мальмё» 2 февраля, чешской «Викторией Пльзень» — 7 февраля в первой половине дня. А во второй половине этого же дня клуб сыграет с норвежским «Мьёндаленом».



«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».

