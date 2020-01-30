«Рубин» арендовал бразильского защитника Пабло Сантоса

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды бразильского защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса. Соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона и включает право выкупа.

Сантос выступает за «Брагу» с лета 2018 года. Ранее 27-летний футболист защищал цвета португальского клуба «Маритиму» и бразильской команды «Пайсанду». Его контракт с «оружейниками» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость Пабло оценивается в € 3,5 млн.

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Сантос принял участие в 20 матчах за «Брагу» во всех турнирах. Защитник записал в свой актив 1 гол.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020