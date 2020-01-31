Ребров: Акинфеев много лет работал нон-стоп. Представляю, как ему было тяжело

Голкипер «Спартака» Артём Ребров высказался о решении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года.

«Я, конечно, понимаю его. Игорь лет с 18 в таком режиме жил – сборная, клуб. У меня был маленький период в сборной, но даже его хватило, чтобы понять: в таком ритме ты фактически лишён выходных. Когда ребята разъезжались по национальным командам, ты мог больше времени уделить семье, детям. А Игорь много лет работал нон-стоп. Представляю, как ему было тяжело. Плюс чемпионат мира. Да, он сложился удачно, но там на всю команду выпала колоссальная нагрузка. Как вратарь, спортсмен я понял и принял решение Акинфеева», — рассказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Ребровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».