«Челси» не хочет расставаться с Жиру в зимнее трансферное окно
Руководство «Челси» не намерено расставаться с нападающим Оливье Жиру этой зимой. В лондонском клубе хотят, чтобы 33-летний француз до конца доработал контракт, который рассчитан до 30 июня 2020 года, сообщает L'Equipe.
В услугах Жиру заинтересованы римский «Лацио», каталонская «Барселона», миланский «Интер», лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и бирмингемская «Астон Вилла».
Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 9 млн. В нынешнем сезоне Жиру в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 1 мяч.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 1 февраля подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде проведут встречу 25-го тура с «Лестер Сити», начало — в 15:30 мск.
«Лацио» договорился о контракте с Жиру
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