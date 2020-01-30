«Лацио» договорился о контракте с Жиру
Руководство римского «Лацио» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Итальянский клуб уже договорится о контракте с 33-летним французом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теперь «орлам» нужно согласовать сделку с «Челси». В услугах Жиру заинтересованы также каталонская «Барселона», миланский «Интер», лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и бирмингемская «Астон Вилла».
Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 9 млн.
В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Жиру готов перейти в «Тоттенхэм»
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