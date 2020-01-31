Месси — первый игрок в испанском футболе, выигравший 500 матчей с одним клубом

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Леганес» со счётом 5:0. Для Лионеля Месси эта победа стала 500-й в форме каталонского клуба.

Это рекордный показатель для Испании. Для того, чтобы набрать столько побед, аргентинец провёл за «Барсу» 709 матчей, забил 622 мяча и сделал 241 голевую передачу. Также в матчах с участием Месси «Барселона» 131 игру свела к ничьей, а в 79 терпела поражения.

В шестёрку рекордсменов также входят Хави (482 победы), Икер Касильяс (463), Андрес Иньеста (459), Андони Субисаррета (444) и Серхио Рамос (439).

Лионель Месси — игрок «Барселоны» с 2003 года. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании, а также восемь раз становился обладателем Суперкубка страны. Также в активе Месси шесть «Золотых мячей».