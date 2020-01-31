«Монако» ведёт переговоры по переходу защитника «Реала Сосьедад» Льоренте

Французский «Монако» нацелен на трансфер 26-летнего воспитанника мадридского «Реала», ныне выступающего за «Реал Сосьедад», центрального защитника Диего Льоренте, сообщает французский журналист RMC Мохамед Бухафси в «Твиттере».

По информации источника, «Монако» сделал предложение, которое соответствует требованиям испанского клуба. Однако в руководстве по-прежнему есть сомнения о продаже игрока, так как найти замену ключевому защитнику «на флажке» трансферного окна будет довольно проблематично. Самому игроку нравится проект «Монако», он заинтересован в переходе.

26-летний защитник в текущем сезоне принял участие в 19 играх за «Реал Сосьедад», не отметившись результативными действиями. Он помог своей команде отыграть на ноль в 5 встречах.

Летом 2017 года он перешёл из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад» за € 7 млн. На данный момент, по версии Transfermartkt.de, его трансферная стоимость составляет € 25 млн.