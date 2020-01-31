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«Интер» работает над возвращением Пандева. Форварду 36 лет

«Интер» работает над возвращением Пандева. Форварду 36 лет
Футбол / Италия 0

Нападающий «Дженоа» Горан Пандев может покинуть команду перед закрытием зимнего трансферного окна.

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, в услугах 36-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер», за который он уже выступал ранее. Нерадзурри хотят укрепить атакующую линию в преддверии решающей стадии чемпионской гонки и уже начали работу по возвращению Горана.

Отмечается, что Пандев остаётся на ведущих ролях в «Дженоа», несмотря на анонсированное ранее завершение карьеры по окончании сезона.

Пандев приходил в «Интер» дважды. Сначала клуб купил его в 2001 году, однако форвард играл в других командах на правах аренды и не провёл за «нерадзурри» ни одного матча. В 2010 году Горан вновь присоединился к миланцам, провёл за них один сезон и ушёл летом 2011 года. В ходе своей карьеры выступал также за «Специю», «Анкону», «Лацио», «Наполи» и «Галатасарай». Цвета «Дженоа» защищает с 2015 года.

В нынешнем сезоне Пандев провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 5 голов и получил 5 жёлтых карточек.

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