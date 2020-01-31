«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в аренде Кинга
Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По информации источника, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер рассматривал футболиста на замену травмированному Маркусу Рашфорду, так как в своё время Кинг играл под руководством норвежского специалиста в молодёжном составе «красных дьяволов». Однако «Борнмут» отклонил предложение «МЮ» об аренде нападающего.
В текущем сезоне Джошуа Кинг принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги. Норвежский форвард отметился тремя голами и стал автором двух результативных передач. Футболист является лучшим бомбардиром «Борнмута» в чемпионат Англии. На его счету 45 голов в 151 матче за клуб.
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Сульшер требует у руководства «Манчестер Юнайтед» приобрести нападающего
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