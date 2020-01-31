Сульшер требует у руководства «Манчестер Юнайтед» приобрести нападающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в последний день трансферного окна рассчитывает пополнить состав нападающим, сообщает The Telegraph.

По информации источника, норвежский специалист оказывает давление на высшее руководство клуба, требуя, чтобы те подписали форварда до закрытия трансферного окна. Различные СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» был намерен взять в аренду нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга, а также бывшего форварда «Зенита» Соломона Рондона. Появилась информация, что манкунианцам предложили приобрести Виллиана Жозе из «Реала Сосьедад». На игрока также претендует «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 24 встречах команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 34 очка.