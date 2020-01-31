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Сёмин и Мещеряков отказались комментировать информацию о запросе «Милана» по Ал. Миранчуку

Сёмин и Мещеряков отказались комментировать информацию о запросе «Милана» по Ал. Миранчуку
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокомментировали информацию о возможном переходе хавбека Алексея Миранчука в «Милан».

Ранее появилась информация, что россонери сделали «железнодорожникам» предложение об аренде игрока за € 3 млн с правом последующего выкупа за € 15 млн. Алексей был согласен на этот переход, но трансфер заблокировал лично наставник команды Юрий Сёмин.

«Я ничего про это не знаю, поэтому не могу прокомментировать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Мы никакие переговоры не комментируем. Обращайтесь к тем инсайдерам, которые это написали», — добавил Мещеряков.

В этом сезоне Алексей Миранчук принял участие в 23 матчах во всех турнирах за «Локомотив» и забил 11 голов.

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