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Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер

Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й
Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер
Футбол / Испания 0

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов завершил свой переход в «Сельту» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Сегодня, 31 января, 29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом. За команду из Виго Фёдор будет выступать под 9-м номером.

Фото: Официальный сайт ФК «Сельта»

Смолов перешёл в «Сельту» накануне, 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании нынешнего сезона.

Ранее Фёдор выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 3 мяча.

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