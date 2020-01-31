Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов завершил свой переход в «Сельту» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Сегодня, 31 января, 29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом. За команду из Виго Фёдор будет выступать под 9-м номером.
Фото: Официальный сайт ФК «Сельта»
Смолов перешёл в «Сельту» накануне, 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании нынешнего сезона.
Ранее Фёдор выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 3 мяча.
3 главных конкурента Смолова. Один из них — Аспас — не забил тот самый пенальти Акинфееву
У двух других конкурентов Фёдора были проблемы с законом.
Читайте также
- 31 января 2020
-
18:03
-
17:56
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:57
-
15:48
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:19
-
15:14
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13
Партнерский контент