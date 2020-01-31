Ди Мария: я играл с Руни, Ибрагимовичем, Роналду и Месси. Лео — лучший из них

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением о сильнейших одноклубниках в своей карьере.
«Для меня было мечтой получить возможность играть с Уэйном Руни, Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Я привык играть ими на PlayStation и даже представить не мог, что буду выступать вместе с ними в реальной жизни.
Лео — лучший из этой четвёрки. Криштиану — монстр, а Неймар просто получает удовольствие от футбола. Ибра — сумасшедший. На поле он кажется плохим парнем, но на самом деле он хороший. Я ладил с ним, когда он выступал в «ПСЖ».
Руни — тихий парень. Никогда не думал, что он настолько силён. Из этих превосходных футболистов трудно выбрать лучшего, но если мне придётся сделать это, я выберу Месси», — сказал Ди Мария в интервью TyC Sports.
- 31 января 2020
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