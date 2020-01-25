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Оуэн: футболисты регрессируют в «МЮ». Истории Санчеса и Ди Марии неслучайны

Оуэн: футболисты регрессируют в «МЮ». Истории Санчеса и Ди Марии неслучайны
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что у «Манчестер Юнайтед» серьёзные проблемы с игроками.

«Футболисты в «Манчестер Юнайтед» регрессируют. Это самый тревожный аспект в сложившейся ситуации. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение двух или трёх сезонов. Как можно было опуститься с этого уровня до того, на котором он играет сейчас?

Ни про одного из купленных «Юнайтед» футболистов нельзя сказать: да, он развивается, становится всё лучше и лучше. В этой команде игроки либо остаются на своём уровне, либо регрессируют.

Истории Санчеса и Анхеля Ди Марии неслучайны. Что-то в корне не работает в клубе. «Юнайтед» нужно разобраться с этой проблемой, прежде чем тратить очередные 100 миллионов», — приводит слова Оуэна Goal.

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