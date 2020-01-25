Оуэн: футболисты регрессируют в «МЮ». Истории Санчеса и Ди Марии неслучайны
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что у «Манчестер Юнайтед» серьёзные проблемы с игроками.
«Футболисты в «Манчестер Юнайтед» регрессируют. Это самый тревожный аспект в сложившейся ситуации. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение двух или трёх сезонов. Как можно было опуститься с этого уровня до того, на котором он играет сейчас?
Ни про одного из купленных «Юнайтед» футболистов нельзя сказать: да, он развивается, становится всё лучше и лучше. В этой команде игроки либо остаются на своём уровне, либо регрессируют.
Истории Санчеса и Анхеля Ди Марии неслучайны. Что-то в корне не работает в клубе. «Юнайтед» нужно разобраться с этой проблемой, прежде чем тратить очередные 100 миллионов», — приводит слова Оуэна Goal.
«Манчестер Юнайтед» бит на «Олд Траффорд». Сульшера теперь уволят?
Капитан «МЮ» не имеет права проигрывать эпизоды так, как Магуайр.
Читайте также
- 25 января 2020
-
21:50
-
21:48
-
21:43
-
21:13
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:34
-
20:11
-
20:09
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:37
-
19:26
-
19:21
-
18:46
-
18:45
-
18:22
-
18:11
-
17:48
-
17:40
-
17:30
-
17:17
-
17:12
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:23
Партнерский контент